Serata dialettale a scopo benefico, stasera alle 21 al circolo Bismantova Catellani, in via Bismantova a Reggio, con la commedia "Il buono, il putto e il cattivo", due atti di Cristian Bonacini per la regia di Roberto Fantuzzi, messi in scena dalla compagnia Teatro della Casca. Ingresso a 10 euro. Il ricavato destinato al reparto di gastroenterologia del Core per l’acquisto di un ecoendoscopio di ultima generazione e per l’acquisizione di dispositivi di intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi di tumori del pancreas, colon e vie biliari. Info: 0522-295585 oppure 320-9624465.