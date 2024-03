Il Camper Club Terre del Secchia sostiene il Grade

Una donazione di cinquecento euro a favore di Grade Onlus.

E’ questa la lodevole iniziativa allestita dal Camper Club Terre del Secchia. L’assegno recante la cifra in questione è stato donato in occasione della Festa della donna, l’8 marzo, ed ha, come finalità, quello di sostenere i progetti del Grade a favore del reparto di Ematologia del Core di Reggio.

Il Camper Club Terre del Secchia, associazione conosciuta per l’organizzazione di viaggi e momenti di aggregazione e convivialità, è, anche, molto nota perché da anni si occupa di sostenere con iniziative benefiche varie attività in ambito sociale e sanitario.

L’associazione con sede a Rubiera, infatti, si è distinta in particolare in occasione dell’alluvione del maggio scorso in Romagna, con una raccolta fondi che è andata a sostegno delle Cucine Popolari di Cesena pesantemente danneggiate e che hanno potuto riaprire anche grazie all’impegno dell’associazione rubierese. Per quest’anno, l’obiettivo benefico del Camper Club ‘Terre del Secchia’ è quello di sostenere l’attività della Caritas di Sant’Antonino per l’acquisto di presidi medici da donare a persone bisognose, al Core e alla squadra di bowling di Modena dei Draghi Rossi, formata da persone con disabilità.