Il campione di ping pong: "Mi candido a sindaco"

Le prossime elezioni a Castelnovo Monti potrebbero decidersi... a tennis tavolo. Tiziano Scaruffi, 48 anni, delegato sindacale e noto soprattutto come campione di ping pong, annuncia l’intenzione di candidarsi con una lista civica alle amministrative 2024. E potrebbe sfidare Emanuele Ferrari, attuale vicesindaco (che sarebbe in pole position per raccogliere l’eredità di Enrico Bini (non più schierabile per aver raggiunto i due mandati per l’area centrosinistra Pd), anch’egli dal passato sportivo con racchetta e pallina.

Scaruffi – conosciuto da tutti come ‘Titti’ in paese – è stato avvistato a raccogliere già le firme per scendere in campo.

"Ci sto seriamente pensando e mi sto organizzando – ammette al Carlino – Non mi è piaciuta la gestione dell’Amministrazione su alcune questioni; tra queste il fatto che abbiano abbattuto l’ex cinema di Felina senza un’alternativa valida. Ma anche situazioni di carenza in alcune scuole in cui piove dentro. Vorrei fare qualcosa per il mio paese, specie per i giovani e lavorare ai luoghi di aggregazione che mancano. Io stesso mi sento ancora giovane".

Dritto e rovescio. Anche contro due ex ‘big’ della politica appenninica: "Ho sentito voci negli ultimi tempi di un possibile ritorno di Leana Pignedoli o di Gianluca Marconi. Secondo me è tempo di dare discontinuità e di lasciare spazio ai giovani, altrimenti le cose non cambieranno mai...".

Scaruffi però lascia aperta una porticina. "Conosco bene il vicesindaco Emanuele Ferrari – dice – è una persona capace e giudiziosa. E lui, come me, ha giocato a tennis tavolo fino a 7-8 anni fa. Era un valido atleta, ha militato anche nel Poviglio e siamo stati compagni di squadra nel Casina. Quindi ci intendiamo bene. Se lui decidesse di candidarsi davvero, sarei anche pronto a schierarmi al suo fianco per il bene di Castelnovo. Magari prossimamente incontrerò il segretario locale del Pd Paolo Ruffini per seguire i passaggi formali e capire le intenzioni del partito. Ammetto però che le tante persone che mi propongono di diventare sindaco in questo periodo mi stanno caricando. Chissà che non mi trovi a sfidare di nuovo, stavolta non solo sul tavolo da ping pong, il mio amico Ferrari... Certo, è vero, mi manca l’esperienza politica, ma non di certo l’entusiasmo e la voglia di fare bene".

Scaruffi, sei volte campione regionale e con diversi titoli provinciali, è presidente del club tennis tavolo Bismantova che ha una cinquantina di tesserati. L’ambizione, come nello sport, non gli manca affatto: "Se prende piede la mia candidatura sono convinto di poter arrivare anche all’80% dei consensi".

Daniele Petrone