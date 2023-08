Il centauro 47enne è ancora in prognosi riservata

Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni il centauro di 47 anni, residente a Sassuolo, nel modenese, vittima di un brutto incidente accaduto nel tardo pomeriggio di domenica a Muraglione di Baiso. L’uomo è in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dov’è stato portato in elisoccorso, ma l’ultimo bollettino medico parla di condizioni stabili quindi è in miglioramento. L’uomo era a bordo della sua moto Gs e viaggiava sulla provinciale in direzione Appennino Reggiano quando intorno alle 19,30 di due giorni fa si è scontrato con una Hyundai Matrix che viaggiava in corsia opposta, condotta da un 27enne e con a bordo la fidanzata 25enne e due amici di 27 e 32 anni, tutti residenti a Rubiera. Il bilancio complessivo è stato di 5 feriti.

Tra i giovani a bordo dell’auto, ad avere la peggio è stata la donna di 32 anni, ricoverata all’ospedale di Baggiovara, nel modenese in condizioni di media gravità. Già dimessi gli altri tre che erano stati portati all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Sul posto, oltre a due ambulanze e all’automedica anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Toano i quali hanno svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.