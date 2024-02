Il centro islamico aprirà il 2 marzo

La nuova sede del centro culturale islamico Al Huda, ricavata dalla ristrutturazione dello stabile della Latteria Madonna dell’Olmo di strada per Barco, è quasi pronta. Il taglio del nastro nel primo pomeriggio di sabato 2 marzo. Dovrebbe essere la volta buona: il 16 dicembre l’inaugurazione, annunciata con tanto di inviti, dovette essere sospesa, manca l’attestazione di agibilità. Il cantiere non era nemmeno concluso. Ora è quasi finita la recinzione. Il Centro, circa 7.000 metri quadrati, sarà riferimento per i musulmani delle due sponde dell’Enza; è costato 260mila euro, raccolti con una colletta tra i fedeli.