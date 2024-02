Il cinema e il dramma dei migranti Il film "Green Border" di Agnieszka Holland, in programmazione al cinema Rosebud, racconta la crisi dei migranti del 2021 e l'Europa che non affronta il proprio razzismo. Un'opera potente che mostra le vicende di rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa, intrappolati in una crisi geopolitica orchestrata dal dittatore bielorusso Lukašenka.