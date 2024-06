Il Comune a Baraldi. Ma c’è stata gara

Una sfida avvincente, con il 55,75% a favore della lista vincente, quella guidata da Ruggero Baraldi, medico in pensione, che diventa il nuovo sindaco di Rolo. Superata la lista civica di Giorgio Contini, che ha sfiorato il 45% delle preferenze. "Siamo contenti. Questo risultato – il commento di Baraldi – è un premio destinato al gruppo, a un’ottima squadra. Abbiamo costruito un buon rapporto con la gente: non tanto con messaggi sui social ma col porta a porta, strada per strada, incontrando in modo diretto i cittadini. Rolo è un piccolo paese, ma ci sono ancora problemi da risolvere, partendo dalle ferite non rimarginate del terremoto, come l’ex teatro, la palestra… I bisogni della gente devono essere la nostra priorità. E noi vogliamo governare Rolo senza alcuna discriminazione, in una comunità il più possibile aperta". Anche a Rolo si è vissuta una campagna elettorale intensa.