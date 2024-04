Il concorso per tre infermieri

L’Asp Magiera Ansaloni, che gestisce servizi per anziani nel distretto correggese, ha indetto un concorso per tre infermieri da assumere a tempo indeterminato. E altri due sono richiesti dall’Asp Opus Civium. Il termine per candidarsi scade stasera. Per accedere al concorso per infermieri è necessario essere il possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, patente di guida categoria B in corso di validità, laurea infermieristica o diploma universitario di infermiere, oppure diplomi e attestati riconosciuti equipollenti, essere iscritto all’ordine professionale infermieri e aver pagato la relativa tassa annuale, oppure aver presentato formale domanda di iscrizione all’ordine. La selezione dei candidati avverrà con due prove d’esame (scritta e orale), su svariate materie legate all’attività da svolgere, fra attività ordinaria e gestione dei servizi destinati alle persone anziane e non autosufficienti. L’Asp Magiera Ansaloni, azienda di servizi alla persona, ha sede a Rio Saliceto e gestisce case protette e centri diurni in paese, oltre che a San Martino in Rio, Campagnola e Rolo. Inoltre, offre servizio di assistenza domiciliare. Gli interessati al concorso sono invitati a leggere il bando pubblicato sul sito internet dell’Asp, pubblicato pure sul portale inPA.