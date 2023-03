Il conducente accusa un malore, bus pieno di passeggeri contro un albero

Tanta paura ieri pomeriggio in circonvallazione per un incidente avvenuto alle 17,20 quando un autobus di Seta pieno di passeggeri si è schiantato contro un albero a bordo strada in viale Piave, al semaforo dell’incrocio con via Dante e viale IV Novembre. Stando a quanto ricostruito dalla polizia municipale che è intervenuta sul posto per i rilievi, il conducente ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo pubblico; le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, ma è stato portato al Santa Maria Nuova per accertamenti. Nessun ferito tra i passeggeri.