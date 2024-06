Il corteo con un lungo tricolore e delegazione del paese ’gemello’

Con un partecipato corteo si è celebrato il 2 giugno a Reggiolo, con un lungo tricolore sorretto in sfilata dai rappresentanti della società locale: gli studenti delle scuole del paese, le associazioni del volontariato, le società sportive, con le autorità locali, oltre alla rappresentanza del 121° reggimento contraerei Ravenna, reparto militare che da diversi anni è unito a Reggiolo da un forte legame di amicizia. Presente una delegazione del paese francese gemellato con Reggiolo. Sono stati i militari del ’Ravenna’ a deporre la corona al monumento ai Caduti, sulla piazza centrale del paese, mentre veniva intonato il Silenzio dal trombettiere. Poi il corteo è proseguito fin davanti al teatro Rinaldi, dove si sono avuti gli interventi delle autorità e il momento solenne dell’alzabandiera, col tricolore retto dai giovani volontari della Croce rossa reggiolese e l’inno nazionale cantato dai militari e dai cittadini presenti. La festa del 2 giugno ha previsto pure l’esposizione dei disegni sul tema della pace e della libertà, realizzati da alunni e ragazzi delle scuole locali, nell’ambito del concorso ’Creare arte’ in memoria di Elena Parenti. Ricco il programma della manifestazione coi giovani della Croce rossa impegnati in percorsi didattici sulla sicurezza stradale, prove sportive di basket e pallavolo, laboratori creativi per i bambini, giochi di legno, lo stand di Pompieropoli con i vigili del fuoco, esibizioni di danza, musica, spettacoli per bambini.