Il Ct Reggio si inchina all’Alba

Circolo Tennis Reggio Emilia ancora fermo al palo dopo la quarta giornata della Serie B maschile a squadre. Ad uscire vittorioso dai campi di via Victor Hugo, col punteggio di 3-0, è il Tennis Padel Alba, che passa subito a condurre col 7-6, 6-1 con cui Antonio De La Paz Garcia e Andrea Masoero regolano i padroni di casa Filippo Corradi e Giovanni Zanasi, mentre Alessandro Micagni e Filippo Pedrazzini si arrendono 6-2, 7-6 di fronte a Marco Fogliata e Giacomo. Più combattuta, invece, la sfida che vede protagonisti Eugenio Zanasi e Filippo Mordegan: dopo aver perso il primo parziale con Gioele Lorenzin e Andrea Bonaffini per 6-3, il tandem cittadino rimonta aggiudicandosi il secondo parziale 7-6, per poi cedere alla distanza col punteggio di 6-4. La Serie A femminile del CT Reggio, invece, si giocherà la salvezza in Serie A femminile con un terzetto di formazioni romane: nei playout, infatti, la squadra allenata da Giovanni Tubertini sfiderà Bolasport, Mas Padel Roma e Lazio.