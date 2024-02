Il De Andrè in stile Broadway col musical "Footloose"

Stasera alle 21 e domani alle 17 al teatro di Casalgrande la Compagnia delle Mo.Re propone il musical Footloose, con musica eseguita dal vivo dall’orchestra, con una colonna sonora che ha fatto la storia del Musical, tra cui le celebri "Footloose" e "Holding out for a hero". La Compagnia delle Mo.Re, fondata nel 2009 e specializzata nella produzione di musical, si è arricchita negli anni di giovani talenti. L’obiettivo è quello di proporre al pubblico spettacoli in stile Broadway, con esibizioni dal vivo tra canto, danza e recitazione. Il punto di forza è la realizzazione autonoma di ogni elemento di scena: dai costumi, alle scenografie al disegno luci, per portare al proprio pubblico show di qualità.