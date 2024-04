Il derby Rubiera-Carpi. Quasi uno spareggio

Crocevia fondamentale per la corsa salvezza di Serie A Gold maschile è lo scontro diretto valido per l’11ª di ritorno e che mette di fronte, al PalaBursi, Vikings Rubiera (8) e Carpi (6). Il derby (ore 18), vede sfidarsi i padroni di casa, reduci dal pareggio di Trieste che ha chiuso una lunga serie negativa, e il fanalino di coda, che oggi sarebbe retrocesso direttamente in A Silver: Rubiera ha vinto il match d’andata 30-27 e vuole un successo che le manca dal 13 gennaio per prepararsi poi al meglio ai playout, ma sa di non poter sbagliare. Due gli ex della sfida, Kasa e Ceccarini, entrambi da parte locale: le due squadre si sono affrontate 15 volte nelle ultime 4 stagioni, salendo dapprima a braccetto dall’allora Serie A2, per poi affrontarsi ai playout nelle 2 annate scorse.

In A1 femminile riposa la Casalgrande Padana, che tornerà in campo sabato a Padova contro il Cellini nella penultima di regular season; in A Bronze maschile la Modula Casalgrande (3) riceve alle 18,30 Derthona (4) e, vincendo, è sicuramente salva; alle 19 turno interno per il Marconi Jumpers (3), che a Castelnovo Sotto riceve la SPM Modena (4).

Nella foto: Gabriele Giovanardi