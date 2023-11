Il Dinamico ’extra’ alla Polveriera col Teatro nelle Foglie

Da oggi a domenica in scena gli appuntamenti "extra" del Dinamico Festival, all’ex Polveriera di Reggio, in piazzale Romero, in collaborazione con Altromercato. Il Dinamico porta in città la tenda del "Teatro nelle Foglie" con esibizioni di circo contemporaneo e incontri su argomenti di attualità, lavoro, inclusione sociale… Stasera alle 19,30 cena-spettacolo con prodotti del laboratorio Mani in Pasta, alle 20,30 la "Ballata d’autunno" del Teatro nelle Foglie, con una rappresentazione ricca di immagini, con netti contrasti di luci e ombre, colori caldi e freddi, silenzi profondi e melodie taglienti. Per prenotazioni e informazioni sul programma completo: dinamicofestival@gmail.com oppure sito internet www.dinamicofestival.it.