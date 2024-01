Il dono del Lions Club alla scuola

Il Lions Club Ferrante Gonzaga di Guastalla ha incontrato nei giorni scorsi il dirigente scolastico dell’istituto Ferrante Gonzaga, Stefano Costanzi, e la referente del progetto "Cambiamo punto di vista", Elisa Lauria, per consegnare un importante contributo economico destinato alla formazione di alcuni docenti come sostegno a undici bambini affetti da autismo. Tale patologia risulta essere una problematica in evidente espansione e va affrontata, caso per caso, con competenza e preparazione. Non è la prima che il Lions club di Guastalla si occupa di problematiche del mondo della scuola. Alcuni anni fa aveva donato alle prime classi delle elementari un libro di immagini e parole per alunni affetti da dislessia. "Il Lions club – dicono i responsabili dell’associazione – è vicino e sensibile alle tematiche scolastiche".