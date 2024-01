Il dono di Mammi alla Croce Verde: un mezzo per il trasporto disabili

Inizia nel segno di una nuova e importante donazione il 2024 della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto: grazie alla generosità dell’imprenditore Fabio Mammi, disporrà di un nuovo mezzo Citroen Berlingo attrezzato per il trasporto disabili, con rampa per le carrozzine, per i trasporti ordinari. Il presidente Iacopo Fiorentini esprime vivi ringraziamenti: "Il nuovo mezzo è frutto dell’ennesima donazione di un imprenditore che da tempo ci è vicino, Fabio Mammi: ogni anno ad esempio acquisisce centinaia delle nostre uova di Pasqua per donarle ai bimbi delle materne. Ringraziamo tutti i donatori che ogni giorno ci permettono di continuare a erogare servizi a costi calmierati con veicoli e strumenti moderni e sempre efficienti. I trasporti ordinari per noi sono importanti almeno quanto i servizi di emergenza-urgenza. ll nuovo mezzo verrà inaugurato nei prossimi mesi in memoria del caro amico ed ex volontario, Giuseppe Gaspari", scomparso a ottobre 2022. "Credo oggi più che mai che l’attività della Croce Verde di Castelnovo e Vetto sia fondamentale per mantenere la sicurezza e il livello sanitario del territorio – dice Mammi –. Per questo ho scelto di concentrare le donazioni proprio alla Pubblica assistenza di Castelnovo e Croce Verde Alto Appennino di Busana, sono esempi virtuosi. Donazioni che offrono subito la possibilità di vedere i loro benefici: sul territorio e sulle persone che hanno bisogno".

s. b.