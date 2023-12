Il dono di una famiglia: materiali per la Croce Rossa

Non solo donazioni di un nuovo pulmino attrezzato e una sedia scendiscale di ultima generazione. A favore della Croce rossa di Reggiolo sono state donate anche altre importanti attrezzature, che arrivano pure da gesti solidali di grande importanza. Come la scelta di Emanuele Acerbi, Barbara Casorati e della loro piccola Erin, di destinare le somme raccolte come regali di nozze e battesimo proprio all’acquisto di materiale destinato all’associazione di assistenza e di emergenza-urgenza del paese. Come già annunciato nelle scorse settimane dal Carlino, la giovane famiglia ha deciso di destinare a scopo benefico il denaro raccolto. E domenica, alla festa natalizia in piazza, è stato consegnato il materiale: si tratta di tre saturimetri e una barella spinale completa di fermacapo e cintura ragno, che sarà utilizzata a bordo delle ambulanze. Nella stessa occasione è stato donato pure un defibrillatore grazie al generoso gesto dei centauri della Compagnia del Porto, guidati da Ciro Borriello, ancora una volta protagonisti di un gesto benefico. Tutti i donatori – comprese le associazioni che hanno consegnato alla Croce rossa il pulmino e la sedia scendiscale – sono stati a loro volta premiati con una targa di riconoscimento, consegnata da Christopher Bonifazi, presidente della Cri reggiolese.