Il doping del 110% ha accresciuto le disparità

Così finisce la fiera dei più furbi. Partiamo dalla buona notizia: pare che Acer sia riuscita a chiudere i cantieri realizzati grazie ai bonus statali entro il 31 dicembre 2023, ultima data per ottenere finanziamenti per le case popolari interamente pubbliche. Mentre ora, su quei condomini misti pubblici-privati in cui i ponteggi sono tuttora montati, potrebbe arrivare la scure del governo. Questione di bilancio, che ormai è ingovernabile a causa del doping 110%. E per chi vive in condomini fatiscenti, coltivando il sogno di poterli sistemare, la speranza è stata cancellata con un colpo di spugna.