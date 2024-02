Il dottor Salsi candidato sindaco, lo appoggia anche Forza Italia

Anche Alessandro Mattioli, coordinatore del distretto ceramico reggiano di Forza Italia e capogruppo di ‘Scandiano Santoro sindaco’, appoggia il dottor Antonello Salsi, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative a Scandiano. Salsi (appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia e Foza Italia) è primario di ortopedia agli ospedali Magati di Scandiano e Sant’Anna di Castelnovo Monti. "La stagione amministrativa – sottolinea il consigliere di minoranza Mattioli – che sta volgendo al termine della consiliatura mi permette di riproporre alcune battaglie portate innanzi dalla nostra lista e dal nostro precedente capogruppo Angelo Santoro che sono già da alcune settimane riproposte per la futura amministrazione e governo di Scandiano con la prestigiosa candidatura di Antonello Salsi, candidato sindaco per il centrodestra e i civici. Dalla scelta repentina ed efficace di uno dei principali professionisti che operano da decenni nell’ospedale scandianese passa il primo ed eccezionale messaggio politico che unisce la storica difesa della sanità locale scandianese con la rappresentazione della stessa nell’esponente più elevato che il centrodestra possa proporre alla guida della nostra città e delle frazioni che riteniamo da tempo trascurate". Per Mattioli la Regione ha compiuto "l’errore grave di depotenziare la struttura ospedaliera locale, aumentando la centralizzazione delle specialistiche al già congestionato ospedale reggiano Santa Maria Nuova. L’amministrazione scandianese ha accettato passivamente questo sbaglio politico che pesa sulla sicurezza sanitaria del nostro territorio e di tutto il comprensorio reggiano delle ceramiche".

Mattioli spiega inoltre che con la fusione delle "due società sanitarie pubbliche reggiane e con l’utilizzo del post ‘emergenza Covid’ come motivo di velocizzazione delle scelte, ci siamo trovati, per lungo tempo, senza un pronto soccorso disponibile e con la perdita delle principali specialistiche chirurgiche e non. La scelta di Antonello Salsi, per succedere e sostituire l’attuale sindaco, avrà nella tutela sanitaria vera e non propagandata uno dei suoi principali elementi di forza e di differenziazione rispetto alla grave destrutturazione del nostro amato ospedale Magati".

Matteo Barca