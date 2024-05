Il festival ’Bounanot Sunadur’

· Oggi e domani la musica diventa protagonista al festival ’Bounanot Sunadur’, organizzato da alcuni bar del centro storico di Correggio, con esibizioni in corso Mazzini. Oggi dj set musicale con Alberto Zanini, Wainer and the Good Old Manners e Greenwood Sound System. Domani dalle 17 musica dal vivo con The Difficult, The Cynotype, Mad Box, Patty and The Blind Tuners, Volstead, i Pasticcini, Rollin Bones, The Weekend Warriors, Gorbalove (foto) e Don Cico.

· Stasera alle 21 al teatro di Castelnovo Monti va in scena "Cantar Furlana", musiche e storie delle genti d’Appennino, coi Landafurlà. Con Paolo Romei alla voce, Francesco Boni alla chitarra, Davide Borghi al violino, Dario Sabattini al basso, Mirko Ferrarini alla fisarmonica, Edoardo Ponzi alle percussioni, Maddanela Boni al flauto, con la partecipazione di Pierluigi Tedeschi.