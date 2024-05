Il festival Brif Bruf Braf. La felicità dei più piccoli

Si ispira al racconto di Gianni Rodari il nome del festival Brif Bruf Braf, che animerà un weekend ricco di iniziative a partire da venerdì 3 maggio, nel quartiere di Santa Croce.

Venerdì alle 17.30, in Biblioteca Santa Croce e nel parco del Tasso, si terrà la lettura della ‘Storia del gatto Gedeone che aveva il naso arancione’ di Tinin Mantegazza, a cura dei lettori NatiperLeggere. Le illustrazioni, tratte dall’omonimo libro pubblicato da Corsiero, sono state stampate su tela dalla romagnola Stamperia Pascucci 1826 e costituiscono una mostra-omaggio all’estro di Tinin Mantegazza. Alle 18.30, ‘Il pinguino senza frac’ di Silvio D’Arzo, riproposto nello spettacolo di Laura Pazzaglia; scenografia dipinta da Sonia Maria Luce Possentini. Sabato 4 maggio, stessa sede, alle 10.30 si aprirà la mostra ‘Storia del gatto Gedeone che aveva il naso arancione’, seguita dalla premiazione del Reading Challenge (per scuole e bambini). Alle 11 nel parco, ‘Leggere, che strazio!", spettacolo di e con Matteo Razzini dedicato ai mille modi in cui ci si può divertire e sbizzarrire tra i libri. Nel pomeriggio alle 15.30 premiazione del Reading Challenge (sezione adulti) seguita, alle 16, dalla presentazione del libro ‘Senza dirlo a nessuno’ di Giorgio Scianna, organizzata in collaborazione con il Punto Einaudi di Maria Grazia Moratti. Domenica 5 maggio, all’oratorio Don Bosco, alle 10, presentazione del libro ‘Le macchine del maestro Paolini’, con il curatore Francesco Bombardi in dialogo con Andrea Casoli. In biblioteca e nel parco, alle 15, ‘Albero bell’albero e Unci Dunci Trinci’, concerto di Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani. Alle 18 ‘La ricetta della strafelicità’, spettacolo di e con Matteo Razzini. Tutte le attività sono a ingresso libero.