Il film di Righi è già di caratura internazionale

di Lara Maria Ferrari

’Il vento soffia dove vuole’ (titolo internazionale, ‘Where the WInd Blows’) del regista reggiano Marco Righi è stato selezionato tra i film in concorso nella sezione principale del Festival internazionale di Karlovy Vary, presentato ieri, il più grande festival cinematografico della Repubblica Ceca e il più prestigioso dell’Europa centrale e orientale. Sarà l’anteprima mondiale dell’opera seconda di Righi, già autore de ‘I giorni della vendemmia’ del 2012, che era stata selezionata in più di 40 festival, ottenendo l’interesse culturale dal Mic e il riconoscimento d’essai dalla Fice. Prodotto da Obiettivo Cinema con il sostegno della Film Commission Emilia-Romagna, il lungometraggio di Righi concorrerà alla Crystal Globe nelle categorie di miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. Girato a maggio dello scorso anno, in sole tre settimane, nei comuni di Carpineti, Castelnovo Monti, Ventasso e Casina, ‘Il vento soffia dove vuole’ vede un cast molto interessante, composto da Jacopo Olmo Antinori, attore che ha debuttato con Bernardo Bertolucci, recitando poi anche con i Fratelli Taviani, Donato Carrisi e nella serie televisiva cult ‘I Medici’; Yile Yara Vianello, protagonista di ‘La Chimera’ di Alice Rohrwacher, presentato qualche giorno fa al Festival di Cannes; Fiorenzo Mattu, protagonista di ‘Su Re’ di Giovanni Colombo, e ancora Gaja Masciale, Andrea Bruschi e Fausto Paravidino.

‘Il vento soffia dove vuole’ è stato recentemente acquisito da TVCO per le vendite mondiali al Marché du Film di Cannes. Fra i più antichi festival cinematografici di prima fascia per la Fiapf, categoria che condivide con i festival di Cannes, Berlino, Venezia, San Sebastian, il festival ceco è giunto alla 57ª edizione e quest’anno Russel Crowe riceverà il Crystal Globe alla carriera per l’eccezionale contributo artistico al cinema. Crowe si diletterà alla chitarra il 30 giugno, in apertura del festival, che avrà luogo fino all’8 luglio, serata di premiazione. Il trailer del festival avrà come testimonial Johnny Depp. In questo contesto godrà di una straordinaria ribalta il film di Righi, ambientato in un piccolo paese dell’Appennino emiliano, dove il giovane e devoto Antimo trascorre una vita insignificante tra la parrocchia, i pudici incontri con la fidanzata e la stalla in cui lavora svogliato con il padre. Un giorno incontra Lazzaro, un tipo semplice e selvaggio che fa il garzone nella stalla vicina. Antimo vede una scintilla in Lazzaro e decide di convertirlo. La religione che gli insegna però non è quella che ha imparato a catechismo, ma una sua personale ed eretica lettura del cristianesimo, che trascina i due su sentieri inesplorati, che non prevedono ritorno.