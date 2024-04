"Il film è un’occasione per la città"

Nelle prossime settimane, Correggio sarà il set principale per le riprese della serie televisiva "Estranei", diretta da Cosimo Alemà e prodotta da Eagle Original Content. Come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino, sono in corso anche provini per parti di recitazione, oltre che per ruoli tecnici nello staff.

"Questa è un’opportunità per far conoscere la nostra cittadina e promuovere il nostro patrimonio culturale su scala nazionale", commenta il sindaco Fabio Testi. Ma, come spesso capita in occasione di realizzazione di riprese cinematografica o televisive in luoghi pubblici, potrebbero verificarsi dei disagi. Durante le riprese, infatti, alcune aree di piazza San Quirino e piazzale Conciapelli saranno utilizzate per il parcheggio dei mezzi tecnici. Questo comporterà modifiche temporanee alla disponibilità dei parcheggi abituali.

"Si chiede a tutta la cittadinanza pazienza e collaborazione affinché tutto si svolga nel migliore dei modi", aggiungono dal municipio. In particolare, si informa che alcune aree di piazza San Quirino saranno occupate dal 26 aprile al 18 maggio. Si raccomanda ai residenti e ai visitatori di utilizzare parcheggi alternativi. "La collaborazione di tutti è fondamentale per permettere di sfruttare appieno questa opportunità di valorizzazione della nostra comunità. Le settimane di riprese cinematografiche saranno anche l’occasione di vivere nuove esperienze. Confidiamo nella comprensione e ringrazia per l’indispensabile supporto", l’appello dell’amministrazione comunale.

Antonio Lecci