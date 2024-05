Il finale è bolognese. OR, la corsa finisce qui

OR REGGIO EMILIA

OR REGGIO EMILIA: Di Giorno, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Arduini, Canale, Panico, Ruggiero, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All. Margini.

BOLOGNA FUTSAL 1909: Paciaroni, Signorini, Guandeline, De Vecchis, Petrella, Jander, Redivo, Hassane, Ansaloni, Cavina, Radesco, Anselmo. All. Carobbi.

Arbitri: Saccà di Reggio Calabria e Mitri di Albano Laziale (crono: Salmoiraghi di Bologna).

Reti: pt 1’12" Halitjaha F. (OR), 9’12" Ruggiero (OR), 13’27" Ansaloni (BFC), 14’15" Edinho (OR); st 7’16" Ansaloni (BFC), 7’55" Hassane (BFC).

Note: ammoniti mister Margini (OR), Signorini, Cavina, Hassane, Paciaroni e Ansaloni (BFC).

Termina con una semifinale combattuta e di grande livello tecnico, la corsa playoff dell’OR Reggio Emilia.

Ad accedere alla finale per la promozione in Serie A2 Elite è il BFC 1909, che insegue per quasi tre quarti di gara per poi trovare il pareggio nel giro di pochi istanti, beffando i granata autori di almeno un tempo di altissimo futsal.

Pronti, via e gli uomini di Margini dimostrano di avere le carte in regola per ribaltare il 6-5 dell’andata: Edinho ispira Fation Halitjaha, bravo nel battere Paciaroni.

Il raddoppio arriva a metà della prima frazione con Ruggiero, che trasforma una punizione concessa per atterramento al limite dell’area di Mazzariol; il BFC accorcia le distanze con Ansaloni, ma Edinho lo ricaccia indietro col gol del 3-1 che manda le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa è un minuto a cancellare le speranze dei padroni di casa: al 7’ Ansaloni, ancora lui, trova il punto del 3-2, nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro e Hassane fa 3-3. L’OR, ferita, prova a buttarsi in avanti ma il punteggio non cambia più e, tra gli applausi dell’Arena Sport, cala il sipario su una stagione comunque positiva.