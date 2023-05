Il futuro del cibo negli scatti fotografici di Roberto Savio

Oggi alle 17,30 apre la mostra fotografica di Roberto Savio, al teatro Sociale di Luzzara, che fino al 18 giugno propone una visione del futuro sul cibo, immaginando come potrebbe essere l’evoluzione della gastronomia e delle abitudini alimentari dei popoli europei, tra semi, funghi, alghe e insetti. Il linguaggio scelto dall’autore è quello della food photography, in cui rientrano gli still life dei piatti, della materia prima, la fotografia industriale dei luoghi di produzione, il ritratto degli attori del settore, che coglie l’espressività dei volti e dei gesti senza tempo nelle foto in bianco e nero, fino alle immagini visionarie realizzate con l’intelligenza artificiale, che offrono al visitatore una esperienza intellettuale e sensoriale completa rispetto al tema. Il progetto fotografico ed espositivo è stato realizzato in collaborazione con BluRhapsody® by Barilla.

nella foto ’Lattuga di mare’