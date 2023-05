Il grande giorno di Matilde: Quattro Castella torna nel medioevo

Con la rievocazione della Reinfeudazione di Matilde di Canossa seguita dallo spettacolare Gioco del ponte e dalla sfilata finale per le vie di Quattro Castella (ore 20), arriva oggi al clou il 57° Corteo Storico Matildico. Fin dal mattino, alle 8, aprirà i cancelli il grande villaggio medievale con i suoi accampamenti militari (oltre 25 i gruppi in costume), i villici al lavoro e gli artigiani intenti a rappresentare antichi mestieri; non mancheranno il mercatino storico (ore 8-20), giochi, animazioni per bambini, spettacoli e le taverne gastronomiche (ore 12,30-23). Sempre in mattinata si svolgerà una delle competizioni più attese: il Torneo di arco storico a cura della "Maestà della Battaglia", con gli arcieri che si sfideranno come tanti Robn Hood. Da non perdere il Corteo dei Fanciulli (ore 9,30), con i bimbi degli asili castellesi in costume. Alle ore 11, sul sagrato della chiesa di Sant’Antonino si terrà la Benedizione del Palio 2023, quindi sarà celebrata la messa in costume storico. La rievocazione di quanto accadde nel maggio dell’anno 1111 si svolgerà nella grande arena da 1100 posti. Si inizia alle 17.30, con la rappresentazione dell’Assedio di Monteveglio (ottobre 1092), seguita dalla Reinfuedazione: nei panni dei due personaggi principali Rosanna Banfi (Matilde) e Tommaso Paolucci (Enrico V di Franconia), diretti dalla regista Sabrina Paravicini, e circondati da circa 500 "rievocatori" in costume.

Si tratta di uno degli episodi centrali della storia medievale: nel 1111 Enrico V revocò il Bando di Lucca, emesso trent’anni prima dal padre Enrico IV, in base al quale la Grancontessa (accusata di alto tradimento) era stata privata di tutti i suoi beni e feudi. Enrico assegna a Matilde il titolo di vicaria imperiale in Italia, reintegrandola di fatto nel suo precedente ruolo di governante e vassalla.

Francesca Chilloni