Il Jolly cerca l’impresa sul campo del battistrada Reggiolo contro il Veni di coach Castriota

Basket Jolly (16) e Pallacanestro Reggiolo (16) a caccia di riscatto in trasferta nei match odierni di DR1. La formazione cittadina va in cerca di gloria alle 19,30 sul campo della battistrada Audace Bombers Bologna (22), reduce da 9 vittorie di fila, che in casa ha un ruolino di 5 vittorie e 1 solo kappao. Alle 21, invece, il quintetto della Bassa gioca a Mascarino contro il Veni Basket San Pietro in Casale (16), squadra allenata da un allenatore noto anche alle nostre latitudini come Gabriele Castriota. Anche Reggiolo è reduce dallo stop di 7 giorni fa con Castelfranco. Una vittoria ed una sconfitta negli anticipi di DR2 per le reggiane: nel girone C il Castellarano (10) coglie la terza vittoria consecutiva battendo 67-58 Sassuolo (2); nel girone A cade Sant’Ilario (6), regolato 71-60 dal Parmacanestro (14).