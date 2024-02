Il Laboratorio Armonia non è più un sogno . Sabato l’inaugurazione dello spazio condiviso

Un progetto avviato un paio d’anni fa e che ora arriva a compimento. E’ il Laboratorio Armonia, nell’omonimo quartiere di Novellara, che si inaugura sabato prossimo con una festa aperta a tutta la comunità locale. Si tratta di un ampio spazio ideato e realizzato da Coop Andria, Coop Accento e Comune, che fungerà da centro sociale e polifunzionale per servizi educativi dedicati in particolare ai giovani e alle associazioni del territorio. L’intervento è finanziato dal progetto regionale di programma Housing Sociale 2019 e nasce proprio come spazio "Co-Housing", cioè un modello abitativo che prevede la condivisione di spazi e la nascita di servizi comuni.

La sala polifunzionale sarà a disposizione del quartiere e della comunità novellarese, per usi privati e pubblici, mettendo in rete varie opportunità per diventare punto di riferimento per attività sociali, di aggregazione giovanile e culturali.

L’inaugurazione sabato mattina alle 10,30 con le autorità guidate dal sindaco Elena Carletti, benedizione e taglio del nastro, alle 14,30 l’inaugurazione della panchina e dedica dello skate park al giovane Alessandro Santachiara, vittima di un incidente stradale, alle 16,30 musica dal vivo, alle 17 dj set a cura di Progetto Giovani e Novellara Summer Fest. Aperti i banchetti informativi delle associazioni locali.

a.le.