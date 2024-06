Il Lambrusco brinda col mondo. A Matera festa con le cantine

Le bollicine rosse emiliane sono entrate da tempo nel club dei vini d’autore grazie ad un impegno fatto di ricerca e innovazione sulle vigne e ad un marketing che guarda molto oltre i confini dell’Emilia Romagna. Il Lambrusco è oggi un vino con due anime, che sa essere popolare e nobile nello stesso tempo, creato dai piccoli viticoltori e grandi colossi cooperativi e privati, adatto per l’aperitivo di rito giovanile e la buona tavola. Il mercato pur con qualche flessione tiene, ma va sostenuto. Nel circuito della Grande distribuzione italiana, che rappresenta circa i 2/3 del fatturato totale, il Lambrusco è ancora il vino forse più venduto in assoluto a volume. Nel panorama dei piccoli e medi produttori privati, i premi sono un aspetto consolidato, a testimonianza della qualità. E in giugno arriva l’appuntamento del World Lambrusco day, l’iniziativa che il Consorzio mette in piedi per coinvolgere produttori e utenti. L’anno scorso l’evento di è tenuto sulla Torre Eiffel a Parigi, quest’anno è un’edizione italiana con tappa a Matera dal 20 al 22 giugno.

"Il World Lambrusco Day’ è un appuntamento importante per il Consorzio, un’occasione che ci consente di portare le nostre bollicine in giro per l’Italia e per il mondo", spiega Claudio Biondi, presidente del Consorzio tutela Lambrusco. "E’ stato organizzato per avvicinare alle nostre etichette un pubblico di appassionati, operatori del settore e media che potrà scoprire le denominazioni, conoscere i produttori e degustare le diverse espressioni di Lambrusco". Giacomo Savorini, direttore del Consorzio: "Il territorio resta un punto centrale nelle strategie promozionali, ma riteniamo importante per un vino così diffuso uscire dai confini regionali e provinciali per andare ad incontrare il suo pubblico". Al tour di Matera prendono parte diverse cantine. Al banco di assaggio del 22 giugno offrono i calici di 70 etichette: Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina della Volta, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Puianello, Cantina Settecani, Cantina Sociale di Gualtieri, Cleto Chiarli, Fattoria Moretto, Francesco Bellei & C., Lombardini, Medici Ermete, Paltrinieri, Riunite & CIV, Ventiventi, Venturini Baldini, Zucchi.