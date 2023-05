Il legale pakistano: "Liberate Shabbar su cauzione"

Il caso di estradizione di Shabbar Abbas – accusato dell’omicidio di sua figlia Saman Abbas a Novellara fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 – è stato aggiornato al primo giugno da una corte pachistana.

Nel corso dell’udienza di ieri che si è tenuta nel carcere di Islamabad, in Pakistan, dove è detenuto da metà novembre, l’avvocato di Shabbar Abbas ha infatti proseguito a esporre le ultime argomentazioni e ha riferito alla corte che il suo assistito sta prendendo parte tramite collegamento video al procedimento giudiziario in corso in Italia, dove è imputato assieme alla moglie (latitante), al fratello e a due cugini.

"Concedete la libertà su cauzione a Shabbar Abbas fino alla conclusione del caso in Italia", ha chiesto Akhtar Mehmood, l’avvocato difensore di Shabbar Abbas.

"Se il tribunale italiano dichiarerà Shabbar Abbas innocente, allora la detenzione in corso in Pakistan è ingiusta", ha sostenuto il legale.

Il magistrato ha detto di voler concludere il caso di estradizione il prima possibile e ha fissato al primo giugno la conclusione del dibattimento finale.

(Nelle foto Saman e i genitori durante la fuga all’aeroporto della Malpensa dopo il delitto)