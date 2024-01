Il Lenz strappa un buon pareggio. Un punto che vale la zona play off

SANGIULIANO CITY

LENTIGIONE

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Manfrin; Milan, Briski, Anton, Girgi (71’ Robbiati); Palesi, Salzano, Atzeni (90’ Sensoli); Qeros, Makni (94’ Mutton), Cogliati. A disp. Barotac, Ronchi, Annoni, Vassallo, Sighinolfi, Brogno. All. Ciceri.

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Macchioni (55’ Cortesi), Capiluppi, Nava, Martini (65’ Casucci); Grifa (80’ Manzotti), Battistello, Nappo (77’ Pari); Nanni, Formato, Roma (55’ Sala). A disp. Zovi, Sabotic, Bocchialini, Turri. All. Beretti.

Arbitro: Virgilio di Agrigento (Grasso e Rizzo). Reti: 21’ Palesi, 57’ Formato.

Note: Spettatori 400 circa. Ammoniti Makni, Macchioni, Palesi, Formato, Sala, Robbiati e l’allenatore di casa Ciceri. Espulsi per gioco violento 39’ Anton, 82’ Casucci. Angoli 3 a 3, recuperi 2’+4’.

Esce con un buon punto il Lentigione dal campo del Sangiuliano City che a sua volta coglie il suo primo pareggio interno stagionale: finisce 1 a 1, pari anche i calci d’angolo e gli espulsi.

La sconfitta del Carpi, tra l’altro, proietta il Lentigione al quinto posto solitario che oggi vale il play off.

A San Giuliano il Lentigione parte timido, faticando a proporre il proprio gioco: il Sangiuliano City va in vantaggio al 21’ con un calcio di punizione di Palesi tirato forte e rasoterra dalla tre quarti sinistra.

Al 39’ Formato e Anton si scambiano… reciproci complimenti e un attimo dopo il difensore lombardo va a colpire il bomber del Lenz sotto gli occhi dell’arbitro. Espulsione diretta.

Al 43’ Nanni serve una gran palla a Formato che si fa deviare in angolo dalla prodezza di Manfrin.

Nella ripresa il Lentigione ci crede di più e al 12’ Formato l’esalta con un gran colpo di testa su cross dalla sinistra di Battistello ch supera Manfrin. Settimo gol, il carpigiano non segnava dal 22 ottobre scorso, ovviamente a causa della lunga assenza per infortunio.

Le due squadre ci provano, ma sono sempre meno convinte; bel tiro di Sala al 28’ con Manfrin che mette in angolo. Al 37’ il neo arrivato e neo entrato Casucci (giocherà solo 17 minuti) ferma brutalmente un avversario ai limiti dell’area e viene espulso.

"È stata una partita da tre volti – dice mister Beretti – contro quella che è la squadra più in forma del momento e che nella prima mezz’ora ci ha messo in difficoltà dal punto di vista del palleggio e dell’occupazione del campo. La partita è cambiata quando il Sangiuliano è rimasto in 10 ed abbiamo pareggiato con Formato, poi in 10 noi".

c.l.