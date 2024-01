Il Leone d’Argento Hamaguchi in proiezione al Rosebud

Diversi gli appuntamenti di oggi nel Reggiano.

• Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, alle 21 viene proposto "Il male non esiste", in versione originale con sottotitoli in italiano, diretto dal regista giapponese Ryûsuke Hamaguchi. In una località boschiva non lontana da Tokyo, il tuttofare Takumi e sua figlia Hana di otto anni vivono in armonia con la natura e con i pochi abitanti del luogo. Il film è stato premiato a Venezia con il Leone d’argento-Gran premio della giuria.

• Al Novecento di Cavriago prosegue la rassegna "Sogni ed emozioni", ciclo di proiezioni low cost: stasera alle 20,30, domani alle 21,15 e mercoledì alle 18,15 e alle 21 viene proiettato "Nata per te" di Fabio Mollo, con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova. Si racconta di Luca, single, gay e cattolico, dedito al volontariato e col desiderio di paternità, e di Alba, neonata con sindrome di Down abbandonata in ospedale subito dopo il parto.

• Alle 21 alla biblioteca San Pellegrino-Gerra di via Rivoluzione d’Ottobre, a Reggio, torna "Libri scovati", gruppo di letture per adulti di letteratura per bambini e ragazzi, per scoprire nuove letture. Ingresso libero e gratuito per tutti. Per informazioni: gruppidilettura@gallinevolanti.com.

• Nell’ambito della Settimana della Memoria, a Casa Cervi di Gattatico resta aperta la mostra itinerante "Il peso della legge. Le conseguenze delle politiche razziste in Italia", inaugurata ieri e aperta fino al 3 marzo. Inoltre, da oggi fino al 2 febbraio nelle scuole dell’istituto comprensivo di Gattatico e Campegine sono in programma varie letture su "La storia tra cinema e scrittura", con protagonisti libri e letture sul tema della memoria. Per informazioni: tel. 0522-677906 (biblioteca@comune.campegine.re.it).

a.le.