"Il macellaio ha offerto la carne per chi non ha un tetto"

L’altra faccia della medaglia è la realtà dei volontari de ’La nuova luce’, che portano aiuti e cibo a chi vive in zona stazione. "Stamattina (ieri, ndr) sono andata a comprare la carne per la cena in stazione – scrive Maria Diletto sui social –. Entro nel negozio e chiedo della carne macinata per le polpette e della carne di manzo, per il cous cous. Il macellaio prende un pezzo di carne dal banco e sorridendo mi dice ’ti do questa parte con l’osso, perché è più saporita’. Lo ringrazio, a nome di tutte le persone che verranno a cena da noi, mentre gli spiego per chi prepareremo da mangiare. Mi guarda commosso e mi ascolta in silenzio, con le mani poggiate sul bancone. ’Mashallah! L’unica cosa che gli sento dire sottovoce. Prende il sacchetto della carne e ci aggiunge i tre mazzetti di menta, che gli avevo chiesto prima. Esce dal bancone, e mi accompagna alla cassa. ’Oggi, la carne, te la pago io!’ Allunga lo scontrino alla signora davanti alla cassa, mentre gli dice qualcosa in arabo. Mi ringrazia anche lei! Sono senza parole, tutto questo è incredibile! In un mondo governato dall’egoismo e dall’ipocrisia... dove i valori non contano più niente... aiutando gli ultimi, si ritrovano i veri valori, il senso della nostra esistenza. Dove ’esseri umani’ non è solo una definizione... ma un modo di essere! Finché possiamo... restiamo umani!", conclude.