Il ’made in Reggio’ si impone alla Milano Fashion Week

Ha preso il via lunedì la Milano Fashion Week, che monopolizzerà la capitale meneghina per una settimana. In passerella le collezioni donna primavera estate 2024. Saranno giorni densi, con ben 176 appuntamenti, fra cui 62 sfilate in presenza e 5 in digitale, 76 presentazioni e 33 eventi, oltre a progetti collaterali, mostre e appuntamenti da non perdere. Ora non solo i vip e gli addetti ai lavori possono godersi i defilé, perché da quando la moda si è fatta phygital (fisico e digitale) tutti hanno la possibilità di assistere in tempo reale ai capi che sfilano in passerella: basterà collegarsi sui profili Instagram o sui siti web dei brand che interessano all’orario indicato sul calendario di Camera Moda per accedere allo streaming in diretta dei fashion show.

Ecco quindi il calendario della moda ’made in Reggio’, per non perdersi nemmeno un evento.

Oggi alle ore 9,30 Max Mara torna a sfilare tra le colonne del Muba - Museo dei Bambini, in via Enrico Besana 12, con le creazioni del creativo Ian Griffiths. Mentre domani alle 12,30 sarà la volta del marchio Sportmax, che ha scelto come location via Mecenate 88a.

Ma la moda reggiana ha già monopolizzato social e stampa nei giorni scorsi con l’evento ’De-Coated’ di Max&Co, con Maria Giulia Prezioso Maramotti che ha convogliato nel flagship di Corso Vittorio Emanuele a Milano, vip, stampa e influencer per la presentazione della capsule collection disegnata insieme a Anna Dello Russo. Altro appuntamento per la casa di moda Maramotti è stato ieri sera con la festa per il 10 anni del capotto icona – il Teddy Coat – che è stato celebrato nella splendida cornice del Circolo della Società del Giardino, sempre a Milano. Infine, sempre ieri a Palazzo Marino, Maria Giulia, esponente della terza generazione della famiglia fondatrice dell’azienda, ha ritirato il premio per la miglior collezione Cruise nell’ambito della 23ª edizione dei Chi è Chi Awards, al fianco di Michelle Hunziker e Valentina Ferragni, dedicando il riconoscimento a tutto il team Max Mara, commentando: "Essere tra i più importanti marchi, imprenditori, manager, direttori creativi e visionari che innovano il mondo della moda è stato un modo stimolante di iniziare la Milano Fashion Week 2023".

Elisabetta Grassi