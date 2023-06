Il maltempo frena la stagione turistica "Ma ora iniziano le feste dei nostri borghi"

Il maltempo in montagna, oltre a provocare allagamenti e molti danni alla viabilità per le presenze delle frane sulle strade, ha causato problemi anche al turismo. "Il 70% delle presenze turistiche dipendono dalle condizioni del meteo – sottolinea Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso –. L’inizio della stagione quest’anno non è positivo con un maggio e metà giugno difficili per le piogge. Il meteo non ha infatti favorito le attività all’aperto come le camminate e le iniziative per le biciclette. Ad oggi le presenze turistiche non sono state molte nel nostro comune. A Ventasso siamo comunque ‘miracolati’ perché i danni delle precipitazioni piovose, rispetto ad altri comuni montani reggiani come Baiso o alla zona della Romagna, sono stati limitati pur avendo delle strade danneggiate dai movimenti franosi".

Il sindaco Ferretti ricorda che nei mesi estivi i borghi e paesi del crinale saranno spesso animati da tante feste ed eventi. "Stanno partendo le iniziative, molto importanti per le nostre comunità – evidenzia il primo cittadino –. Ci saranno numerose feste che rappresentano un richiamo per i nostri paesi, ma sono anche tanti gli appuntamenti dedicati allo sport e alla cultura. E’ iniziato recentemente il Torneo della Montagna. In questo weekend a Ramiseto si svolgerà la fiera del cavallo del Ventasso che è legata alla nostra storia e tradizione. Nelle feste sono impegnati associazioni e volontari che sono la nostra tenuta sociale e per questo desidero ringraziarli per la loro disponibilità".

Penalizzati dal maltempo anche ristoranti e alberghi. "Speriamo ovviamente in un miglioramento del meteo – dice Enrico Ferretti – ma ricordo che c’è pure il problema nell’individuare il personale disponibile a lavorare nelle strutture. Le proposte tuttavia non mancano per richiamare persone e visitatori come il turismo legato alle biciclette che ha successo".

Le presenze turistiche potrebbero aumentare già nelle ultime settimane di giugno. "Siamo pertanto pronti – dice il sindaco di Ventasso – per accogliere turisti e tutti coloro che raggiungeranno il nostro Appennino per le loro vacanze nei mesi estivi. Sicuramente il caldo riporterà un po’ di gente nel nostro territorio dove abbiamo molte eccellenze".

Matteo Barca