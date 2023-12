Il memorial ’O tutto o niente’. Donazione per ricordare Mario

Un dono alla Croce rossa per ricordare una giovane vittima della strada. Un gesto generoso in memoria di Mario Ciaravolo, operaio deceduto nel settembre dello scorso anno in un incidente in moto avvenuto sulla Provinciale 2 fra Guastalla e Villarotta. Mario, operaio in un’azienda della Bassa che proprio oggi avrebbe compiuto 27 anni, stava tornando a casa, a Reggiolo. Amici e familiari, un anno dopo, hanno organizzato il memorial ’O tutto o niente’, con raduno di auto e moto, musica e gastronomia, al Top Gun Lounge Bar a Santa Vittoria di Gualtieri.

E il ricavato dell’evento è servito ad acquistare un traslatore (apparecchiatura per il trasbordo di un paziente da un letto alla barella e viceversa) e un Baby Fix, che permette il trasporto in sicurezza di bambini in ambulanza, praticamente attaccato alla barella, quando non si rende possibile il viaggio in braccio a un familiare.

Il materiale è destinato alla sede di Luzzara della Croce rossa. Ieri la donazione è avvenuta alla sede del Comitato Cri di Guastalla, con i volontari che hanno ricevuto l’importante attrezzatura che servirà in particolare per i molti trasporti ordinari.

"Oggi si compie il primo viaggio con gli amici di Mario – le parole, commosse, di papà Maurizio – perché con questo dono alla Cri, a cui lui era particolarmente legato, posso finalmente mettere il sigillo sulla grande amicizia che si è creata tra questi ragazzi e mio figlio. In tanti anni non ho mai visto un livello così alto di amicizia. E questo mi rende felice".

E conclude il padre emozionato: "Spero di continuare ogni anno questo progetto con loro, donando con il Memorial qualcosa di utile alla comunità ma anche qualcosa di spirituale, che possa riempire quel vuoto in cui la morte la fa da padrona. Perché l’amore e i suoi gesti vanno oltre la morte… ".

Antonio Lecci