Il mercato coperto e quei numeri abnormi

Non sappiamo se sarà possibile rianimare il Mercato Coperto. Di certo non può passare inosservato lo sciorinare numeri abnormi, pensando forse di gettare fumo su una realtà purtroppo impietosa: “380mila presenze in 5 mesi” (dal 20 aprile a fine settembre) ha detto sul nostro giornale il nuovo manager Stefano Pessina, scelto da Sonae Sierra per risollevare le sorti dello spazio di via Emilia San Pietro; con una banale divisione aritmetica, però, quelle 380mila presenze significherebbero oltre 2.530 persone al giorno, lunedì, martedì e settimane ferragostane comprese. Una cifra davvero inverosimile.