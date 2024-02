Il Mirabello cambia look. Nuovi seggiolini e servizi

Nuovo look e nuovi servizi per lo stadio storico Mirabello di Reggio Emilia, dove sono in corso le operazioni di sostituzione di tutte le 2.850 sedute delle tribune con nuovi e più comodi seggiolini colorati di rosso, verde e bianco. L’intervento rientra nell’ambito della riqualificazione dell’impianto che, grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di (di cui 1 milione proveniente da fondi Pnrr), da qui a fine ottobre 2024 renderà il Mirabello maggiormente fruibile sia per gli atleti che per il pubblico. Sono infatti previsti, oltre ai lavori alle sedute, la sostituzione dei corpi di illuminazione del campo con tecnologia a led, il rifacimento degli spogliatoi di atleti ed arbitri e di alcuni locali a servizio delle attività sportive al piano seminterrato. Verrà inoltre realizzato un impianto di ventilazione forzata nei locali oggetto di intervento. Rispetto all’accessibilità e alla riduzione delle barriere architettoniche, verrà creato un nuovo accesso al campo da gioco dagli spogliatoi, utilizzabile anche da atleti con ridotte capacità motorie e sarà modificata la rampa di accesso agli spogliatoi per renderli accessibili a tutti. "Lo stadio Mirabello è uno degli impianti sportivi che ha fatto la storia di questa città ospitando in questi anni squadre e competizioni professionistiche prestigiose dal calcio al football americano, al rugby oltre ai tantissimi tornei delle giovanili delle diverse discipline", sottolinea l’assessore a Educazione e sport Raffaella Curioni. "Finiamo il mandato con una significativa riqualificazione anche dello stadio storico di e ne siamo naturalmente molto orgogliosi e soddisfatti", aggiunge.