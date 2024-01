Il mister è Manfredini

Il Campagnola ha scelto: il nuovo mister è Mattia Manfredini (foto), promosso dalla juniores dei rosanero.

Una soluzione interna, quindi, per la società che occupa la dodicesima posizione nel girone A di Promozione.

La scelta è ricaduta su Manfredini, che prende il posto del dimissionario Vincenzo Migliaccio: dimissioni arrivate qualche ora dopo il derby perso con la Sammartinese per 2-1 dell’ultima domenica.

I rosanero hanno 25 punti, mentre il Carignano (prima squadra dentro la zona rossa) ne ha soltanto uno in meno.

Nelle ultime sei il cammino è stato negativo, con una vittoria, quattro sconfitte e un pari.

Delicata la sfida del prossimo turno: a Campagnola andrà in scena un caldo derby tra i locali e i rossoneri della Riese (26 punti, uno in più).

Esordio col botto per Manfredini, ex Fiorano e Virtus Libertas tra le altre: obiettivo partire col piede giusto per trovare continuità e allontanare i bassifondi della classifica, per un club che soltanto l’anno scorso era in Eccellenza.