Il mistero di Giovanna. Scomparsa nel nulla da oltre due settimane: "Aiutateci a trovarla"

Svanita nel nulla da oltre due settimane. Dal 14 novembre scorso non si hanno più notizie di Giovanna Davoli, 60enne reggiana residente in zona Mancasale. "Come spesso faceva, quel martedì mattina era andata al mercato con la sua bicicletta – racconta il marito Rossano Montanari – Ma non è più tornata a casa". Da qui è stato lanciato subito l’allarme telefonico alla questura, alla quale era stata inoltrata una foto segnaletica apparsa anche in diversi appelli condivisi sui social network.

Ma le vere ricerche – forse a scoppio ritardato – sono partite soltanto il sabato successivo, dopo che venerdì il marito si era presentato a formalizzare la denuncia di scomparsa (condizione necessaria per avviare tutta la macchina). L’uomo era convinto bastasse una denuncia telefonica, ma poi le forze dell’ordine gli hanno chiesto di andare di persona negli uffici. Da qui, di concerto con la Prefettura, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno cominciato a cercarla. "L’ultimo segnale del Gps del telefonino di mia moglie è stato rintracciato in zona San Lazzaro", spiega il marito. Le ricerche si erano concentrate prima al Campovolo e poi in zona San Maurizio. Ma di Giovanna, che soffre di alcuni disturbi, purtroppo nessuna traccia. E le ricerche sono state sospese anche perché il caso è stato relegato come ‘allontanamento volontario’. Riprenderanno qualora vi fosse un altro avvistamento; il marito non esclude di rivolgersi anche alla trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’. La donna è alta 1,65 metri, ha i capelli biondo-castani. Al momento della sua scomparsa a bordo di una bici scura con un cestino anteriore di colore nero, indossava abiti scuri, cappello invernale e occhiali da vista con montatura scura. Chiunque abbia notizie è pregato di segnalarlo alle forze dell’ordine o al 3393303620.

dan. p.