Il nuovo "mercato coperto del Tricolore" è pronto. Il 10 maggio l’inaugurazione in Corso Garibaldi

Ormai ci siamo. Sale l’attesa per il nuovo "mercato coperto del Tricolore" che Coldiretti aprirà in Corso Garibaldi, al civico 23B (al posto dell’ex Jalisco, negozio di abbigliamento in stile western). Lo spazio inaugurerà venerdì 10 maggio alle 10,30. Una grande novità – anticipata poco meno di un mese fa dal Carlino – che porterà sui banchi prodotti freschi e a chilometri zero dei contadini reggiani. Coldiretti fregerà della location del marchio ‘Campagna Amica’ già protagonista di analoghe operazioni in altre città. L’intenzione era di aprire per la primavera, ma i lavori all’interno dei locali hanno tardato. Il progetto vuole ‘imitare’ l’Albinelli di Modena e portare i sapori tradizionali mancanti nel tanto discusso mercato coperto "Eat&Meet" in via Emilia. Per ora sarebbe un’apertura di alcuni giorni a settimana, mantenendo quindi il mercato contadino in piazza Fontanesi di sabato.