Il nuovo pezzo di ’Mino’ dedicato all’amicizia

Prima canzone dell’anno per Jacopo ’Mino’ Minardi, ventinovenne di Barco. È uscito da pochi giorni, sui maggiori distributori di musica digitale, il nuovo singolo ’Vieni qui’, brano che conferma il filone artistico dell’artista bibbianese, incentrato sul cantautorato. Dopo alcuni testi rivolti all’amore per la sua dolce metà, Mino scrive una canzone dedicata al senso profondo dell’amicizia. "Vieni qui - dice Minardi - nasce una sera nella veranda dietro casa dei miei genitori, un posto tranquillo dove non ci sono rumori e, come spesso accade, nasce in testa prima la melodia che poi viene sviluppata con la chitarra. È la naturale conseguenza scaturita dal bisogno di aiutare un amico in un momento difficile. E cosa meglio di una canzone può essere una medicina tanto potente? Il primo pensiero, dopo averla scritta, va proprio all’amico che la sente subito. Di solito evito di inviare i brani a chi sono dedicati ma questa volta è stato diverso. Il ritornello cresce a livello musicale sempre più d’intensità, mentre le strofe di stile narrativo accompagnano il momento difficile vissuto dall’amico mentre nell’inciso si può rispecchiare chiunque". Il brano è arrangiato e suonato da Alessandro Peretto (batteria e chitarre) e vede la partecipazione di Elisa Minari al basso (ex Nomadi) mentre la parte di mix e master è curata da Andrea Fontanesi del Vox Recording. La canzone è in promozione radiofonica, distribuita da Ada Music Italia (Warner) con etichetta Boot Music Group. Da pochi giorni la videoclip è su Youtube.

Cesare Corbelli