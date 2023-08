Il paese fa festa nella nuova piazza

Tutto è ormai pronto per l’inaugurazione della rinnovata piazza Roma in centro a Campagnola. Mercoledì 6 settembre il taglio del nastro con il sindaco Alessandro Santachiara. Il programma della cerimonia prevede alle 18,30 il via alle iniziative con il primo cittadino affiancato dal presidente della Provincia, Giorgio Zanni, dell’assessore regionale Alessio Mammi, del responsabile dell’Ufficio tecnico Giulia Ghini e degli architetti Roberto Denti e Corrado Cacciani di Studio Arteas, gli stessi che hanno realizzato il progetto e seguito le lavorazioni in piazza da inizio 2022. Il taglio del nastro è previsto alle 19,30 e a seguire una breve esibizione del Corpo filarmonico "Primavera".

Dalle 20 sarà possibile cenare agli stand gastronomici allestiti dagli esercizi commerciali del centro e dalle associazioni locali. Alle 21,30 spazio alla musica dal vivo con il concerto (a ingresso libero) di Cisco, l’ex voce dei Modena Ciry Ramblers, che abita proprio a Campagnola. Gli eventi sono previsti anche in caso di maltempo, sotto i portici della piazza. Soddisfatto il sindaco Santachiara, che vede questa inaugurazione come un momento di ringraziamento per tutti coloro che hanno lavorato al progetto: "Siamo arrivati al termine del cantiere, il più importante che ha interessato il centro e l’identità stessa di Campagnola in tempi contemporanei: da qui in poi non possiamo che voltare pagina. Già oggi ognuno di noi deve ricorrere alle fotografie per ricordarsi come era piazza Roma ad inizio del 2022…".

Antonio Lecci