Il paese piange Giovanni Borghi

"Ci hai tenuti attorno a te con una forza calamitante". Il paese piange Buggio, l’uomo dal grande cuore che ha dedicato le sue migliori energie alla comunità, mettendosi al servizio di uno dei pilasti della vita sociale, culturale e spirituale di Sant’Ilario: l’oratorio della parrocchia di Sant’Eulalia, un luogo aperto a tutti e sempre ricco di proposte coinvolgenti. Era stato anche per anni presidente della locale della società sportiva Sbv basket e volley.

Giovanni Borghi aveva 70 anni, e lascia una grande famiglia: non solo la moglie Carla, i figli Maria, Veronica, Stefano e Filippo, i fratelli ed i nipoti, ma la famiglia del San Giovanni Bosco. "Ci stringiamo fratelli. Per tanti di noi è così, e comunque tutti gli siamo grati - scrive l’assessore Massimo Bellei – Buggio ha ‘fatto’ l’Oratorio così come è ora: un luogo per tutti. Aperto a tutti".

"Buggio non ha mai chiuso le porte a nessuno, vivendo le grandi fatiche necessarie, facendo anche discutere (ricordo bene!) e rendendo così onore al nome stesso di quel luogo…C’era sempre, il Buggio. Tanto che abitava lì, con la sua famiglia. Potevi suonare il campanello, sempre".

E aggiunge: "Ci ha insegnato, facendolo, che se ti dai da fare in prima persona è anche più bello. Sempre lì a inventare qualcosa, fosse un progetto o un macchinario strano per sollevare le sedie per le feste. Era avanti con i tempi, lo è stato con semplicità, e fermezza, e decisione. Tutti insieme, fratelli nella gratitudine, abbracciamo la sua famiglia. Ciao Buggio, sei stato un papà".

Dalla Sbv Paolo Codeluppi così lo saluta: "Amico. Educatore. Presidente… ci hai visto e ci hai fatto crescere. Il destino che destino non è, Domenica mi ha dato la possibilità e l’onore di abbracciarti e sostenerti per pochi passi verso la macchina. Sarai sempre nel cuore di tutti quei ragazzi a cui hai voluto bene". E dalla società aggiungono: "Ognuno di noi ha un ricordo legato a lui, ha fatto parte della vita di tantissimi con generosità e dedizione. Nel suo grande cuore i giovani hanno sempre avuto un posto speciale...li ha ascoltati, sostenuti, aiutati, incoraggiati a credere sempre in se stessi, nell’amicizia e in Qualcun altro, li ha fatti sentire importanti e preziosi. Ringraziamo il Signore per averlo messo sul nostro cammino".

La camera ardente sarà allestita è allestita da oggi alle ore 9 presso il Piccolo Teatro in Piazza, accanto ai luoghi per i quali Buggio si è speso per tutta la vita. Il rosario sarà recitato lì, oggi alle ore 14.15. La liturgia delle esequie sarà celebrata domani, sabato 30 marzo, alle ore 15.45 presso il Piccolo Teatro. Seguirà la Santa Messa nei giorni dopo la Pasqua. La famiglia chiede, in sua memoria, non fiori ma eventuali offerte al al Core, il reparto di Oncoematologia di Reggio.