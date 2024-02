Il parrucchiere Costi conquista la scena milanese

Francesco Costi di Vezzano ha partecipato a Milano alla presentazione del nuovo calendario di ‘New model today’ che ritrae le prime dodici classificate del concorso internazionale di moda. Costi, titolare nella piazza vezzanese della storica attività "I Costi parrucchieri", vive a Vezzano ed è originario della frazione di La Vecchia. Al ‘Fifty Five Milano’, noto locale milanese, è stato presentato il calendario 2024 di ‘New model today’. "Per il calendario – dice Costi – hanno posato le prime dodici classificate del concorso internazionale per modelle, nei mesi scorsi avevo seguito le loro acconciature in occasione della realizzazione delle fotografie. Durante l’ultima trasferta milanese ho coordinato il backstage della sfilata. Al calendario hanno collaborato altri reggiani, tra cui il presidente del concorso e il fotografo di moda Clay Calzolari e Silvia Bonaretti di Correggio per il make up".

Grande successo di pubblico durante la serata in cui si è svolta una sfilata delle ragazze con le acconciature dei reggiani Luca Giglioli e Iacopo Bagnoli con la collaborazione di Francesca Cavallaro che si è occupata del trucco. "Sono molto soddisfatto per l’evento organizzato a Milano", sottolinea il parrucchiere Costi.