Il parrucchiere di lunedì fa bene alle pazienti a Albinea: l'idea di Salvo Filetti e Vitalba Cacioppo

Il famoso hair designer Salvo Filetti e la titolare del salone ’Vitty Professione Capelli’ di Albinea Vitalba Cacioppo presenteranno insieme i loro progetti di bellezza sostenibile, alle 18.30 di martedì 12 settembre nella sala civica di Albinea in via Morandi. Vitty da tempo collabora con il Grade di Reggio attraverso il progetto ‘Comunque bella’ grazie al quale le pazienti del Core (malate oncologiche) possono prenotare un appuntamento gratuito per la cura dei capelli. Il lunedì mattina il salone è aperto solo per loro: per accorciare i capelli, curarli e far sì che possano ricrescere più forti e più belli.

Martedì, al termine dell’incontro, sarà organizzato un aperitivo proprio al salone Vitty di via Morandi 1A di fronte alla biblioteca di Albinea. L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio del Comune e del Grade. Per ulteriori informazioni sull’incontro è possibile consultare il sito internet del Comune di Albinea.

m. b.