Il Pd: "Sosteniamo il sindaco Santachiara"

"Il candidato sindaco della lista Cambiamento per Campagnola, Pasquale Borriello, non è mai stato tesserato nel Partito Democratico e, di conseguenza, non è mai stato componente di direttivi o di segreterie del partito. La sua unica attività amministrativa ci risulta essere quella di consigliere comunale nel quinquennio 1999-2004".

Lo precisa Cerico Valla, segretario del Pd di Campagnola, il cui partito "sostiene in maniera unitaria la candidatura di Alessandro Santachiara", ovvero il sindaco in carica, che si presenta per il terzo mandato. "Qualsiasi altra candidatura – aggiunge Valla – non è appoggiata né sostenuta in alcun modo dal centrosinistra. Alessandro Santachiara è il candidato espressione della volontà unitaria del Pd e del centrosinistra di Campagnola".

Non si fa attendere la replica di Borriello (nella foto): "Ho militato nel Pds, che nel 2008 si è poi trasformato nel Partito Democratico. Questa precisazione che arriva dai dem lascia il tempo che trova. Sono ridicole sottolineature che poco interessano i cittadini di Campagnola, i quali conoscono bene la mia storia politica. Servono piuttosto confronto sul programma per risolvere le problematiche del paese".