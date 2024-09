’Il Po e il suo Re’: in mostra gli scatti di Daniela Dall’aglio

In occasione dell’evento ’Viaggio a Gualtieri’ (in programma oggi, domani e domenica), la Casa Museo Antonio Ligabue ospitera’ gli scatti della fotografa povigliese Daniela Dall’aglio (foto) ’Il Po e il suo Re’, dedicati al fascino del Grande Fiume e al suo “re” Alberto Manotti ( l’artista che raccoglieva tutto ciò che il Po rilasciava sulle rive per creare oggetti) .

"Ho avuto il grande onore di essere invitatata da Gilda e Giuseppe Caleffi curatori della Casa Museo. Esporre le mie foto legate alla ricerca effettuata sul Re del Po, mi onora - racconta la fotografa- In questa casa si respira l’odore della campagna, della nebbia, dei tubetti di colore e dei tempi passati. Le mie foto di Alberto e del Po, mi sembrano perfettamente in sintonia con questo luogo".

Questi gli altri appuntamenti di oggi della kermesse: alle 17 ’Il tramonto in canoa all’Isola degli Internati’: escursione serale sull’acqua con aperitivo;

alle 18,30 ’Visita guidata con i Violini di Santa Vittoria’ a Villa Malaspina. Alle 20 cena nel Bosco Lorenzani; Alle 21,30 concerto del duo Gualerzi-Donadelli.