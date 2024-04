Il potere di gentilezza e bellezza

Ci sono molte cose che ci ha insegnato la Signora del Crostolo: che gentilezza e bellezza non stancano, travalicano la retorica e si concretizzano in felicità spicciola; che non tutti cercano la visibilità, non tutti agiscono per avere un tornaconto. Magari lo sapevamo già, in un angolino della testa collegato con il cuore, ma bastano un ruscello, un pochino d’erba verde e una staccionata per rimettere in fila le priorità. "Bisogna sapersi fermare", dice questa misteriosa donna che negli ultimi tre mesi ha donato sorrisi a grandi e piccini, investendo di tasca sua in un progetto unico e rivoluzionario. Ha ragione e ne comprendiamo i motivi. Ma se lo faccia dire: ci mancherà.