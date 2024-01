Il prefetto: "Infiltrazioni, tenere sempre alta l’attenzione"

Un incontro per approfondire il fenomeno mafioso, le sue infiltrazioni e per imparare a riconoscere la sua presenza. Ma anche l’occasione per ringraziare il prefetto e le forze dell’ordine per l’attività di prevenzione e di presidio a difesa della sicurezza pubblica. Protagonisti dell’incontro – promosso dal Lions Club Reggio Host ’Città del Tricolore’ presieduto da Silvano Davoli – il prefetto di Reggio Maria Rita Cocciufa, il questore Giuseppe Maggese, il comandante dei carabinieri Andrea Milani, il comandante della Finanza Filippo Ivan Bixio e il giurista Elia Minari. Tra i presenti anche la presidente di Unindustria Roberta Anceschi. Mantenere alta l’attenzione e promuovere frequenti incontri e iniziative di sensibilizzazione e approfondimento è quanto ha auspicato il prefetto.

Il comandante della Finanza ha chiosato: "A mente criminosa, inoltre, produce continuamente nuove forme di illecito, sottoforma di servizi e opportunità di business. Il presidio delle Forze dell’Ordine è quindi fondamentale per gli imprenditori onesti".